Пешеход попал в реанимацию после страшной аварии в Сарове. Видео

В субботу, 13 октября, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы академика Харитона в Сарове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

На записи камеры уличного наблюдения видно, как водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил другой автомобиль.

К несчастью, после этого лихач не остановился – он вылетел на тротуар и снес пешехода.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадало несколько человек. Как сообщают очевидцы, самые тяжелые травмы получил сбитый пешеход – с множественными переломами его доставили в больницу, где поместили в реанимацию.

Полицейские работаю над установлением всех обстоятельства произошедшего.