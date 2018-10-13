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13 октября 201818:43

США пригрозили саудитам санкциями за убийство Хашогги

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт предварительного разговора с руководством Саудовской Аравии, темой которого стало убийство журналиста газеты The газеты Washington Post Джамаля Хашогги.

Оппозиционный журналист с 2017 года проживал в США, регулярно критиковал в своих публикациях руководство Саудовской Аравии и пропал после того, как 2 октября зашел в Саудовское посольство в Стамбуле. Идя оформлять документы перед предстоящей женитьбой, Хашогги оставил своей невесте телефон, а на "умных" часах включил запись, которая автоматически передавалась на смартфон и загружалась в облачное хранилище данных.

Из посольства он так и не вышел, а на расшифрованной аудиозаписи слышны звуки допроса, пыток и убийства журналиста. Предположительно, его тело было расчленено и частями вынесено за территорию посольства. Останки журналиста до сих пор не обнаружены.

Сразу после того, как инцидент получил широкую огласку, в адрес американского президента Дональда Трампа стали поступать требования об ответной реакции на убийство журналиста, работавшего на американское издание.

Миллиардер Ричард Бренсон уже заявил, что в знак протеста отзывает миллиардные инвестиции в космическую программу Саудовской Аравии. Но для Дональда Трампа куда важнее щедрые саудовские инвестиции в американскую экономику. И отказываться от них в Белом доме не собираются. Однако сегодня Трамп заявил, что его зять, Джаред Кушнер, уже обсудил ситуацию с руководство Саудовской Аравии. Ранее в интервью программе "60 секунд" Трамп пообещал: если расследование докажет связь Эр-Рияда с убийством журналиста, США введут санкции против Саудовской Аравии. К примеру, по заказу руководства страны, Соединенные Штаты производят вооружение для саудовской армии.

 

"Я не хотел бы отказывать от поставок оружия", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных санкциях. Однако, по признанию американского лидера, существуют и другие "способы наказания".

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