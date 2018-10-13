Фигурист Гуменник выступит в финале Гран-при юниоров

В столице Армении завершился последний, 7-й этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Перовыми вышли на лед с произвольными программами юноши и победил француз Адам Сяо Хим Фа. Определились участники финала, среди которых россиянин Петр Гуменник.

Наш молодой спортсмен выиграл два этапа Гран-при и квалифицировался с максимально возможным результатом – 30 баллами (по 15 баллов за победу на этапе). Также в финал отобрались американцы Камден Пулкинен (28 очков), Томоки Хиваташи (26), Эндрю Торгашев (24), японец Коширо Шимада (24) и победитель ереванского этапа Адам Сяо Хим Фа (26 баллов).

В Ереване вторым был японец Юма Кагияма, третьим – Илья Ковлер (Канада). Наши Артур Даниелян и Андрей Мозалев заняли, соответственно, 4-е и 6-е места, но в решающую стадию турнира не вошли. Финал юниорского Гран-при состоится в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.