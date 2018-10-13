Небензя прокомментировал уход Хейли
Недавно было объявлено об отставке такой, безусловно, яркой личности, как постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Что это означает для США?
Постпредство США ближе представительств остальных стран к штаб-квартире ООН. Перешел Первую авеню — и вот он, такой необычный для Манхэттена небоскреб. Армобетон, звуконепроницаемые комнаты, окна-бойницы – все, по мнению хозяев, должно напоминать, кто есть кто не только на этом нью-йоркском пятачке.
Построенное после 11 сентября здание миссии США при ООН сравнивали и со средневековой башней и с тем, как Америка позиционирует себя в мире. Мол, мы там внутри в безопасности, а вы снаружи как-нибудь сами. Хозяйкой башни Никки Хейли пробыла почти два года, пока не начала понимать, что ей, профессиональному политику, стало тесно за этими глухими стенами.
Назначение Хейли для Трампа было редкой удачей. Кадровая текучка в Белом доме поражает. Во-первых, женщина в почти полностью мужском кабинете. Во-вторых, цветная (настоящее имя — Нимрата Рандхава, родители из индийского Амристара). При этом христианка, да еще и за мужем за капитаном, служившим в Афганистане. И главное — не смотря на т, что во время предвыборной кампании Хейли как губернатор Южной Каролины поддерживала конкурентов Трампа сенаторов Рубио и Круза, она ни разу не дала усомнится в преданности его политике.
"Время для разговоров истекло, необходимо было действовать, и это случилось", — так говорила Хейли про апрельские удары по Сирии. Идею подал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Трамп назначил его за незадолго до этого короткого разговора в кулуарах.
Позже у Хейли появится и новый шеф — госсекретарем станет Майк Помпео. Оба — скептически относятся к ООН, оба — и в этом в США почти все едины — и есть причина ее внезапной отставки.
"В ее первый год в должности госсекретарь Рекс Тиллерсон был в тени, поэтому она играла роль спикера США в ООН. И был советник по национальной безопасности, который предоставил ей возможность свободно действовать. Но сейчас Болтон и Помпео гораздо квалифицированнее, сильнее для борьбы в бюрократической системе", — считает военный историк Макс Бут.
"Выбирай что хочешь", — сказал Дональд Трамп Хейли в Овальном кабинете, куда позвал ее после того, как получил письмо с новостью об уходе. Улыбнувшись, потспред отказалась от президентских амбиций на 2020 год и пока что выбрала свободу.
"Нет никаких личных причин. Очень важно для властей понять, когда наступает момент отступить. За последние восемь лет я сделала все, что могла, и думаю, что иногда должны приходить другие люди, которые вложат новые силы", — заявила Хейли.
Но за словами про отсутствие личных причин может ведь и скрываться намек на причины внешние. А может, дело вообще только в финансах?
"В настоящее время она, без сомнения, хочет заработать большие деньги. Она не входит в число богатых людей администрации Трампа. В основном она жила на свою зарплату", — сказал политический аналитик Лоуренс О'Доннелл.
Есть, правда, и те, кто считают, что не на нее одну. Общественники обвиняют Хейли в получении скрытых взяток в размере 25 тысяч долларов. Бизнесмены из Южной Каролины якобы оплачивали ее перелеты.
Впрочем, коллеги по Совбезу отмечают другую сторону Хейли: в ООН она все-таки научилась слушать. И в этом есть заслуга патриарха американской дипломатии. Раз в месяц Никки завтракала с Генри Киссинджером, который давал ей ценные советы. И о Китае. И, конечно, о России.
"Я сожалею, что она уходит, потому что у нас были хорошие рабочие и личные отношения, несмотря на все различия. Но она все еще находится на своем посту. Это не было отставкой как таковой, это было объявление об отставке. Так что у нас будет достаточно времени для совместной работы до момента окончания ее деятельности по представительству США", — отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Не хватать ее будет прессе. Благодаря несуразной ремарке журналист из иракского Курдистана превратился в главную медиазвезду Генассамблеи.
"Я не эксперт в вопросах стиля и моды, но думаю, что ее образ, подчеркнутый не только выбором одежды, но и тем, как она себя презентует, заставляет ее уважать. Она жесткая, невероятно амбициозная и очень активная. Именно поэтому я не верю, что это станет концом ее политической карьеры. Никки Хейли пойдет очень далеко", — уверен шеф нью-йоркского бюро информагентства Rudaw Мажид Гли.
Но кто реально способен заменить единственную представительницу нынешней администрации, которая почти в равной степени нравилась и республиканцам, и демократам? Одним из первых назвали имя дочери Трампа Иванки.
"Я думаю, что Иванка была бы невероятна в этой должности, однако это не значит, что я ее назначу, потому что это приведет к обвинению в кумовстве, хотя я не уверен, что кто-то справился бы лучше нее. Но это нормально. Мы рассматриваем множество кандидатур. Любопытно, что мы обсуждали назначение человека, которого некоторые упомянули", — сказал президент США Дональд Трамп.
Но Дина Пауэлл, про которую и говорил Трамп, уже отказалась. В шорт-листе по-прежнему Ричард Греннел — глава дипмиссии в Германии. Впрочем, считается, что сильным ходом будет выбор в пользу слабого пола. Тут и посол в Канаде Келли Найт Крафт, и основательница фонда по борьбе с раком груди Нэнси Бринкер, и постпред при НАТО Хатчинсон.
Сама же Хейли пообещала Трампу доработать до середины января. К этому времени она, наверное, определится со следующей целью. Как и положено девушке с американского Юга, цели она умеет не только выбирать, но и в них попадать, каким бы ветром ни унесло.
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