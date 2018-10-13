Россия обратила внимание ООН на антидемократический датский законопроект

Общественная палата России просит генсека ООН Антониу Гутерреша оценить законопроект, который скоро рассмотрит парламент Дании. Он называется "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" и грозит тюремным заключением до 12 лет датчанам, чье публично высказанное мнение во время избирательных кампаний будет отличаться от официального. Эксперты сходятся во мнении, что правовая норма, в основном, направлена на борьбу с "пророссийской агитацией", пишет РИА Новости.

Глава Комиссии по развитию общественной дипломатии Общественной палаты Елена Сутормина считает, что подобная законотворческая инициатива не имеет ничего общего с "принципами демократического государства". Сутормина отметила, что, в случая одобрения, новый закон позволит отправить в заключение "любого иначе мыслящего гражданина". "Можно даже сказать, что введение таких норм — попытка построения фашистского государства", — заключила Сутормина.