Эксклюзив "Вестей в субботу" из посольства КНДР

"Вести в субботу" попали туда, где даже из числа сотрудников МИД бывали единицы.

Посольство Северной Кореи на Мосфильмовской улице в Москве. Много ли кто был там внутри? Мы побываем. Из занятных деталей: российские военные при входе в здание сняли фуражки, а сотрудники северокорейского военного атташата все как один оставались в головных уборах. Почему? Мы еще ответим на этот вопрос.

Непосвященные, конечно, рассматривают значки у северокорейцев. Там же своя иерархия: у одних — сразу дедушка и папа сегодняшнего вождя, у других — только папа.

Посмотрим, какие северокорейцы приготовили угощения: колбаса, роллы, масло в брикетиках. Странно, но нет ни кимчи, ни других корейских блюд. Зато есть выставка корейских фотографий.

Здесь же видим активистов Общества дружбы Россия — КНДР. Но вот и главный гость: посол встречает замминистра иностранных дел Моргулова, который в МИД курирует корейское направление. Звучат гимны. Сначала — северокорейский.

Вот, оказывается, зачем северокорейские военные оставались в фуражках: чтобы салютовать своему гимну, а потом, кстати, российскому. Но по какому поводу был этот прием в посольстве КНДР?

Все стало ясно из речи посла: праздновали 70-летие установление отношений Москвы и Пхеньяна. Вспоминали и прошлое, и настоящее. Российский замминистра иностранных дел Игорь Моргулов начинает с истории, с победы корейских патриотов над японскими оккупантами.

"Решающую роль в этом им оказали воины советской армии, освободившие в августе 1945 года Корейский полуостров от японских захватчиков", — отметил Моргулов.

Это — кстати — тонкий намек не только для японцев. По соглашению с американцами советские войска должны были встать на 38-й параллели, но дошли до предместий Сеула. Соответственно, в 1945-м американцы высадились в Корее уже после капитуляции японцев на всем полуострове и дошли до 38-й параллели прогулочным шагом. Честь освобождения всей Кореи действительно принадлежит нам.

Позже Моргулов переключился на современность, а специалисты, конечно же, обратили внимание на ту новость, что впервые в истории в Москве прошли трехсторонние российско-северокорейско-китайские консультации. А ядерная проблема — это очень важно. Но для России и Китая корейцы – непосредственные соседи. И, кстати, все корейцы.

Дальше начался банкет, и к собравшимся высыпали кореянки в национальных одеяниях. По ходу банкета видно, что северокорейцы хорошо знают русские традиции. А военные говорят именно что на одном языке. Корейский старший полковник говорит с русским полковником без переводчика.

Северная Корея — страна, мягко говоря, весьма своеобразная, но в отличие от США у России есть отношения с обеими государствами на Корейском полуострове.