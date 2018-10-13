Жена депутата извинилась за танцы с пробкой на МКАДе

Певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, принесла извинения за доставленные при съемках ее клипа неудобства.

"Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", — рассказал представитель певицы, которого цитирует РИА Новости.

11 октября жена муниципального депутата из подмосковного Щелкова Яковлева перекрыла несколькими внедорожниками движение участко дороги на третьем километре МКАД ради съемок музыкального клипа.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился в полицию с просьбой дать оценку действиям Яковлевой. Из-за перекрытия движения по двум полосам на МКАДе возникла огромная пробка, в которой застряли несколько бригад скорой помощи, спешившие на вызов.

На кадрах, опубликованных женой депутата в интернете, видно, как она и еще две девушки танцуют и поют на дороге. За противоправные действия Яковлева была оштрафована Перовским судом Москвы на 20 тысяч рублей. Ночь перед судом она провела в камере. "Все съемки заняли всего три минуты", — заявил представитель певицы. Свой спонтанный поступок Яковлева объяснила беременностью и отметила, что машин скорой помощи в скопившейся пробке не было.

Муж певицы Александр Яковлев в момент инцидента находился с гуманитарной миссией в зоне боевых действия на территории Донбасса и о выступлении жены узнал из новостей. "Сегодня узнал об этой информации, и я крайне недоволен", — заявил он журналистам.

Яковлев избран депутатом городского поселения Щелково в 2015 году. Является членом комиссий: по муниципальной собственности, ЖКХ и экологии и по бюджету и планово-экономической политике.

Ранее в криминальной сводке фигурировал младший брат депутата – Анатолий. В 2016 году прокуратуре Щелкова удалось пресечь сокрытие тяжкого преступления с участием Анатолия Яковлева. Как сообщалось, в июне 2016 года в ночном клубе "Вираж" родной брат депутата устроил погром и драку. После конфликтов с посетителями и танцовщицами Яковлева-младшего вывела из клуба охрана. Вернувшись в клуб в состоянии алкогольного опьянения и используя предметы, похожие на огнестрельное оружие, брат депутата с друзьями избили как минимум трех человек, сломали аппаратуру клуба, разбили посуду в ресторане.

Сотрудники местного отдела полиции планировали принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на несколько заявлений от потерпевших. Однако после расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") Яковлев-младший, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и уклонение от уплаты налогов, все же был освобожден в зале суда.