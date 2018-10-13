Фигурное катание. Юниоры Ушакова и Некрасов выиграли в Ереване

Заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию продолжается в столице Армении. Завершили выступление танцоры на льду и победу в Ереване праздновали россияне: Арина Ушакова и Максим Некрасов показали лучший результат.

Наша пара надрала по итогам двух программ 172,81 балла, более чем на 8 очков опередив ставших вторыми представителей Грузии Марию Казакову и Георгия Ревия. Третьими стали канадцы Элли Фишер и Симон-Пьер Малет-Пак. Второй наш дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на 4-м месте.