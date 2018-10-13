Киеву списали долг за газ

Около миллиарда гривен НАК "Нафтогаз Украины" списал "Киевтеплоэнерго". Это долги ПАО "Киевэнерго" за поставленный газ и штрафы.

Вопросы по урегулированию задолженности решались все лето, между сторонами подписано мировое соглашение, и теперь жители Киева получат тепло и горячую воду.

В ведение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сети и котельные перешли с 1 мая. Однако НАК "Нафтогаз" отказывался подписывать контракт с "Киевтеплоэнерго", пока коммунальное предприятие не возьмет на себя долги "Киевэнерго" в размере 2,4 миллиарда гривен.

Из-за этого без горячей воды остались более 3 тысяч киевских домов.

Власти сообщили, что подключение к системе централизованного отопления начнут с 15 октября, передает ТАСС.