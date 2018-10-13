"Убытки на бумаге": зятя Трампа заподозрили в неуплате налогов

Зять президента США и его советник Джаред Кушнер, состояние которого превышает 320 миллионов долларов, несколько последних лет практически не платит федеральные подоходные налоги, утверждает газета New York Times.

Согласно финансовым документам, которые попали в распоряжение журналистов издания, Кушнер платил невысокие налоги, объясняя это тем, что его компания несла убытки. Однако документы свидетельствуют, что убытки были "лишь на бумаге".

Представитель адвоката Кушнера Питер Мириджанян уже заявил в этой связи, что документы были получены с нарушением закона и соглашения о деловой конфиденциальности, не отражают "полную картину" и комментировать данную информацию он не будет. Мириджанян отметил лишь, что Кушнер всегда выплачивает все налоги в соответствии с законом. Комментариев из Белого Дома и фирмы Кушнера также пока нет.

В конце августа принадлежащая семье Кушнера компания, работающая в сфере недвижимости, была оштрафована на 210 тысяч долларов за подделку документов на проведение строительных работ.