К сильному ветру в Барнауле добавятся дожди и снег

В Барнауле объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, порывы которого достигают до 30 метров в секунду.

В городе повалено несколько деревьев, сорваны рекламные и отделочные конструкции, перевернуло несколько остановок. Синоптики прогнозируют дожди и даже снег, передает "Россия 24".