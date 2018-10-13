Развозжаев решил урегулировать конфликт между Коноваловым и Мяхаром

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев сообщил, что намерен урегулировать личный конфликт двух кандидатов в губернаторы, которые будут участвовать во втором туре выборов. Это представитель КПРФ Валентин Коновалов и Александр Мяхар от "Партии роста", уточняет "Россия 24".

Кроме того, Развожаев в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым рассказал, что посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с выборов кандидатуры Коновалова, поскольку причина банальная — ошибки в документах.