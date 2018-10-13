Пока Кличко гулял со Шварценеггером, над ним смеялись в соцсетях

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер в субботу, 13 октября, впервые побывал в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко пообещался с ним и показал актеру город. "Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, Киев ему понравился, и он обещал в следующий раз приехать на более долгий срок. В ходе прогулки мэр и американская звезда вели беседу об Украине и о Киеве. Как сообщил Кличко, к разговору присоединился украинский премьер Владимир Гройсман.

Между тем пользователи интернета высмеивают заявление мэра о необходимости отказаться от централизованного горячего водоснабжения в Киеве. Обосновывая свою инициативу, градоначальник привел в пример ситуацию в европейских странах и США, где граждане подогревают воду сами, с помощью котельных и бойлерных. Пользователей развили мысль Кличко, напомнив, что в прошлые века в Европе не мылись, и поэтому, отказавшись от горячей воды, Украина становится все ближе к Европе, правда средневековой.

Киевскому мэру также припомнили оговорку, когда он, рассуждая о подготовке к отопительному сезону, призвал жителей города готовиться не к зиме, а "к земле". "Мы ни к зиме, ни к земле не готовы", — пишет в ответ другой пользователь.

В Сети также предполагают, что Кличко может дать киевлянам Термос, намекая на ситуацию с предоставлением Украинской церкви Томоса (автокефалии).

А самые радикальные пользователи предложили отказаться не от централизованного горячего водоснабжения в Киеве, а от самого Кличко.