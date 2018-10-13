КХЛ. "Спартак" прервал неудачную серию победой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Торпедо" принимало московский "Спартак". Столичные хоккеисты смогли прервать неудачную серию из трех матчей подряд и одержали победу со счетом 3:1.

"Красно-белые" стартовали с места в карьер, когда уже на восьмой минуте Ярослав Косов открыл счет. Торпедовцы смогли достаточно быстро ответить голом Павла Макаренко на 11-й минуте, но московский клуб оказался еще проворнее и вновь вышел вперед спустя 45 секунд после гола хозяев поля. Заброшенной шайбой за "Спартак" отметился Михаил Григорьев.

Следующего взятия ворот нижегородским зрителям пришлось ждать до середины третьего периода, когда за восемь минут до финальной сирены спартаковец Каспарс Даугавиньш забросил третью шайбу в пользу своей команды и поставил точку в игре.

"Спартак" благодаря победе набрал 17 очков и занимает седьмую строчку Западной конференции. "Торпедо" с 21 баллом располагается на шестой позиции Востока.