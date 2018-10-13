Россия ответила на обвинение в попытках переворота в Черногории

К попыткам организации госпереворота в Черногории Москва не имеет никакого отношения, сообщил МИД РФ.

Обвинения черногорского спецпрокурора Миливоя Катнича не с лучшей стороны характеризует систему правосудия в Черногории, поскольку они абсурдны.

В ноябре 2016 года Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт. Всего были задержаны 20 человек. Россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова обвинили в в планировании убийства черногорского президента Мило Джукановича, передает ТАСС.