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13 октября 201820:54

Россиянка Александрова стала финалисткой теннисного турнира в Линце

Steve Paston/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира в австрийском Линце после того, как в полуфинале одержала победу над немкой Андреа Петкович.

Занимающая в мировом рейтинге 119-е место россиянка взяла верх над соперницей по итогам трех сетов. Проиграв первую партию "всухую" 0:6, Александрова реабилитировалась и взяла следующие две со счетом 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В решающем поединке 23-летняя россиянка встретится с итальянкой Камилой Джорджи, которая в своем полуфинале обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:3, 6:4. Финал состоится в воскресенье, 14-го октября. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 200 тысяч евро.

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