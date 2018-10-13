Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

В Крыму, под Симферополем, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадал водитель автобуса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС России, авария случилась на автодороге Джанкой – Симферополь на повороте на село Молодежное Симферопольского района. В нее попали рейсовый автобус SETRA и грузовой автомобиль IVECO.

В автобусе ехали 20 пассажиров, никто из них не получил никаких травм. Водителю медицинская помощь оказана на месте происшествия.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который двигался в попутном направлении с автобусом. Все обстоятельства аварии выясняются.