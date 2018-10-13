Видеорегистратор аварийного "Союза" изучат в РКК "Энергия"

В Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" доставлены данные телеметрии и видеорегистратор, который был установлен на аварийной ракете "Союз-ФГ". Там их изучат, сделают соответствующие выводы, после чего они будут переданы комиссии, созданной для расследования инцидента, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса" в субботу вечером.

В ведомстве указали, что сотрудники госкорпорации находятся в постоянном контакте с NASA для решения вопросов, связанных с отправкой к МКС американского грузового корабля, если возникнет такая необходимость.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла в четверг, 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Они прибыли в Москву, где было проведено дополнительное медицинское обследование, проблем со здоровьем у космонавтов не выявлено.

Как пояснил заместитель главного конструктора по космической технике машиностроительного конструкторского бюро "Искра" Владимир Волчков, автоматика на пилотируемом корабле "Союз МС-10" сработала после аварии ракеты "Союз-ФГ". Эта авария произошла после отделения двигательной установки системы аварийного спасения (происходит на 114-й секунде). Если бы авария произошла на старте, ее бы отследила с Земли специальная команда и включила систему спасения, отметил Волчков.