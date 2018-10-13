Сборная России готовится к матчу с турками в полном составе

Сборная России по футболу выходит на финишную прямую подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против команды Турции. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". В субботу накануне встречи подопечные Станислава Черчесова провели тренировку в полном составе.

Ранее главный тренер российской сборной объявил, что в предстоящем матче место в воротах будет доверено голкиперу московского "Локомотива" Маринато Гильерме. Он уже отыграл в рамке предыдущий матч Лиги наций против сборной Швеции, в котором оставил свои ворота неприкосновенными.

Напомним, что сборная России с четырьмя очками является лидером группы 2. Следом расположились турки с тремя баллами, а замыкают таблицу шведы — в их активе одно очко.