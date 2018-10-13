Под обстрелами украинских силовиков погибли мать и дочь из Марьевки

Две жительницы самопровозглашенной Луганской народной республики, мать и дочь, погибли в результате обстрела украинских силовиков.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, под обстрел в субботу во второй половине дня попал район железнодорожной станции Марьевка. По его словам, огонь велся из миномета калибром 120 миллиметров с направления населенного пункта Золотое, из той части, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Погибшие – мать и дочь 1971 и 2001 годов рождения, они получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

По данным Народной милиции ЛНР, приказы об обстреле Марьевки отдавал командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Циничный обстрел целенаправленно производился по жилому району в вечернее время выходного дня, когда люди находились в своих домах, занимаясь домашним хозяйством", — приводит слова Марочко РИА Новости.