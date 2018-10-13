Из-за крупной аварии наглухо "встало" Новорижское шоссе в Подмосковье, пользователи соцсетей сообщают, что причина тому – перевернувшийся и загоревшийся автомобиль, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, из-за столкновения грузового и двух легковых автомобилей пострадали два человека. Раненые госпитализированы, передает ТАСС.