"Йокерит" в овертайме уступил "Нефтехимику"

В Нижнекамске завершалась программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Нефтехимик" на своей площадке в упорном поединке обыграл финский "Йокерит". Итоговый счет 2:1 в пользу клуба с берегов Камы.

Именно хозяева льда открыли счет во встрече благодаря заброшенной на 12-й минуте шайбе Андрея Нестрашила. "Джокеры" смогли восстановить статус-кво на самом старте второго периода, когда забил Джефф Плэтт. Ничейный счет продержался до финальной сирены, после чего игра перетекла в овертайм. Именно в нем команды и смогли выявить победителя матча — нападающий Юусо Пуустинен забросил решающую шайбу и принес победу "Нефтехимику".

Благодаря домашнему успеху нижнекамцы набрали 19 очков, которые позволяют им занимать восьмую строчку на Востоке. В свою очередь "Йокерит" с 25 баллами остался на третьей позиции на Западе.