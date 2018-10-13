Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 октября 201821:39

"Йокерит" в овертайме уступил "Нефтехимику"

blogspot.com

В Нижнекамске завершалась программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Нефтехимик" на своей площадке в упорном поединке обыграл финский "Йокерит". Итоговый счет 2:1 в пользу клуба с берегов Камы.

Именно хозяева льда открыли счет во встрече благодаря заброшенной на 12-й минуте шайбе Андрея Нестрашила. "Джокеры" смогли восстановить статус-кво на самом старте второго периода, когда забил Джефф Плэтт. Ничейный счет продержался до финальной сирены, после чего игра перетекла в овертайм. Именно в нем команды и смогли выявить победителя матча — нападающий Юусо Пуустинен забросил решающую шайбу и принес победу "Нефтехимику".

Благодаря домашнему успеху нижнекамцы набрали 19 очков, которые позволяют им занимать восьмую строчку на Востоке. В свою очередь "Йокерит" с 25 баллами остался на третьей позиции на Западе.

Сейчас

20:50

Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

19:23

"Убытки на бумаге": зятя Трампа заподозрили в неуплате налогов

18:13

Подмосковную заводчицу загрызли доги

17:58

Активистов "Трезвой России" избили дагестанские продавцы алкоголя

17:05

Полторак подал в отставку, но не ушел

16:43

Сбитый украинским Ми-24 "Орлан" оказался "уткой"

16:16

КТО в Дагестане: игиловцы убиты, ранены сотрудники ФСБ и Росгвардии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

2 часа назад
Видеорегистратор аварийного "Союза" изучат в РКК "Энергия"

Видеорегистратор аварийного "Союза" изучат в РКК "Энергия"

1 час назад
На черниговском арсенале происходит до 44 взрывов в час

На черниговском арсенале происходит до 44 взрывов в час

2 часа назад
Конфликт в Сирии: один солдат убит, 130 семей в заложниках

Конфликт в Сирии: один солдат убит, 130 семей в заложниках

37 минут назад
Под обстрелами украинских силовиков погибли мать и дочь из Марьевки

Под обстрелами украинских силовиков погибли мать и дочь из Марьевки

58 минут назад
Журналист записал свое убийство на часы и отправил видео невесте

Журналист записал свое убийство на часы и отправил видео невесте

8 часов назад
Из-за крупной аварии наглухо "встало" Новорижское шоссе

Из-за крупной аварии наглухо "встало" Новорижское шоссе

1 час назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Пока Кличко гулял со Шварценеггером, над ним смеялись в соцсетях

Пока Кличко гулял со Шварценеггером, над ним смеялись в соцсетях

1 час назад
Россия ответила на обвинение в попытках переворота в Черногории

Россия ответила на обвинение в попытках переворота в Черногории

1 час назад
Небензя прокомментировал уход Хейли

Небензя прокомментировал уход Хейли

32 минуты назад
Скончался медалист Олимпийских игр по плаванию Панкин

Скончался медалист Олимпийских игр по плаванию Панкин

58 минут назад
К сильному ветру в Барнауле добавятся дожди и снег

К сильному ветру в Барнауле добавятся дожди и снег

1 час назад
Шнур и Матильда продают свою квартиру в Петербурге

Шнур и Матильда продают свою квартиру в Петербурге

10 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

10.10.2018 15:05
Спасите жизнь маленькой Лизы

Спасите жизнь маленькой Лизы

09.10.2018 10:49
Гордеев: российский прилавок мало чем отличается от европейского

Гордеев: российский прилавок мало чем отличается от европейского

12 минут назад
Сборная России готовится к матчу с турками в полном составе

Сборная России готовится к матчу с турками в полном составе

1 час назад
Россиянка Александрова стала финалисткой теннисного турнира в Линце

Россиянка Александрова стала финалисткой теннисного турнира в Линце

2 часа назад
В США готовят серию докладов о "влиянии России"

В США готовят серию докладов о "влиянии России"

2 часа назад
КХЛ. "Спартак" прервал неудачную серию победой в Нижнем Новгороде

КХЛ. "Спартак" прервал неудачную серию победой в Нижнем Новгороде

2 часа назад
"Ак Барс" на домашнем льду разгромил соперников из "Сочи"

"Ак Барс" на домашнем льду разгромил соперников из "Сочи"

3 часа назад
Авария "Союза": Овчинина и Хейга обследовали в Москве

Авария "Союза": Овчинина и Хейга обследовали в Москве

3 часа назад
"Жутко и странно": обнаружена могила "ребенка-вампира"

"Жутко и странно": обнаружена могила "ребенка-вампира"

3 часа назад
"Убытки на бумаге": зятя Трампа заподозрили в неуплате налогов

"Убытки на бумаге": зятя Трампа заподозрили в неуплате налогов

3 часа назад
Киеву списали долг за газ

Киеву списали долг за газ

3 часа назад
Жена депутата извинилась за танцы с пробкой на МКАДе

Жена депутата извинилась за танцы с пробкой на МКАДе

3 часа назад
Фигурное катание. Юниоры Ушакова и Некрасов выиграли в Ереване

Фигурное катание. Юниоры Ушакова и Некрасов выиграли в Ереване

3 часа назад
Россия обратила внимание ООН на антидемократический датский законопроект

Россия обратила внимание ООН на антидемократический датский законопроект

4 часа назад
Лига наций. Футболисты сборной Чехии обыграли словаков

Лига наций. Футболисты сборной Чехии обыграли словаков

4 часа назад
В Эстонии продолжат подсчитывать ущерб от "советской оккупации"

В Эстонии продолжат подсчитывать ущерб от "советской оккупации"

4 часа назад
Skripal Files: шпион мог быть привлечен к делу о "российских кибератаках" на WADA

Skripal Files: шпион мог быть привлечен к делу о "российских кибератаках" на WADA

4 часа назад
Активистов "Трезвой России" избили дагестанские продавцы алкоголя

Активистов "Трезвой России" избили дагестанские продавцы алкоголя

4 часа назад
Подмосковную заводчицу загрызли доги

Подмосковную заводчицу загрызли доги

4 часа назад
На освобождение Брансона Трамп отреагировал "капсом"

На освобождение Брансона Трамп отреагировал "капсом"

5 часов назад
Футболист года ФИФА Лука Модрич готов покинуть "Реал"

Футболист года ФИФА Лука Модрич готов покинуть "Реал"

5 часов назад
Поджог храма и школы в Москве: возбуждено дело

Поджог храма и школы в Москве: возбуждено дело

5 часов назад
Полторак подал в отставку, но не ушел

Полторак подал в отставку, но не ушел

6 часов назад
Глушаков может сесть вслед за Кокориным и Мамаевым

Глушаков может сесть вслед за Кокориным и Мамаевым

6 часов назад
Скандал с гражданством: Климкин осудил "Миротворца"

Скандал с гражданством: Климкин осудил "Миротворца"

6 часов назад
Сбитый украинским Ми-24 "Орлан" оказался "уткой"

Сбитый украинским Ми-24 "Орлан" оказался "уткой"

6 часов назад
КТО в Дагестане: игиловцы убиты, ранены сотрудники ФСБ и Росгвардии

КТО в Дагестане: игиловцы убиты, ранены сотрудники ФСБ и Росгвардии

6 часов назад
Facebook: большинство политических троллей из США, а не России

Facebook: большинство политических троллей из США, а не России

6 часов назад
В Москве владелец Bentley получил пулю от водителя Volkswagen

В Москве владелец Bentley получил пулю от водителя Volkswagen

6 часов назад
Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о новом поединке

Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о новом поединке

6 часов назад
Генерал Скапарротти призвал не забывать о модернизации российской армии

Генерал Скапарротти призвал не забывать о модернизации российской армии

7 часов назад
Названа возможная причина крушения теплохода в Черном море

Названа возможная причина крушения теплохода в Черном море

7 часов назад
Володин: ПАСЕ - это не Европа

Володин: ПАСЕ - это не Европа

7 часов назад
В Госдуме прокомментировали новости о фосфорном ударе Запада по Сирии

В Госдуме прокомментировали новости о фосфорном ударе Запада по Сирии

8 часов назад
Марк Захаров: долго рассуждать о высоких материях скучно и даже опасно

Марк Захаров: долго рассуждать о высоких материях скучно и даже опасно

8 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

Расследование Эдуарда Петрова. Икорное подполье

8 часов назад
525
"Вернуть Кубань и Москву": украинскому министру сказали брать автомат и идти воевать

"Вернуть Кубань и Москву": украинскому министру сказали брать автомат и идти воевать

9 часов назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

12 часов назад
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

12 часов назад