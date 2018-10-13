Скончался медалист Олимпийских игр по плаванию Панкин

Бронзовый медалист Олимпийских игр 1968 года по плаванию и заслуженный мастер спорта СССР Николай Панкин ушел из жизни в возрасте 69 лет. Он был членом Общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания.

Бронзу Олимпиады Панкин завоевал на дистанции 100 метров брассом. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 1975 года, двукратным чемпионом Европы 1970 и 1974 годов. За свою карьеру пловца Панкин становился 16-кратным рекордсменом Советского союза, а также 12 раз завоевывал титул чемпиона страны.

По окончании спортивной карьеры он переквалифицировался в тренера на бортике. Своих воспитанников он приводил к победам на чемпионатах СССР, Европы, мира и Олимпийских играх.