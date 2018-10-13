Трамп: освобождение Брансона - огромный шаг в отношениях с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что освобождение пастора Эндрю Брансона – огромный шаг для отношений с Турцией, и поблагодарил турецкого президента Тайипа Эрдогана.

В пятницу турецкий суд освободил Брансона, засчитав время, проведенное им под домашним арестом, за меру пресечения, передает РИА Новости.

Отношения США и Турции были обострены в том числе из-за Брансона, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции. Это вызвало обвал турецкой лиры до. Анкара в ответ резко повысила пошлины.

Одновременно с этим Трамп заявил, что не хотел бы отказываться от военных контрактов с Саудовской Аравией на фоне исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, поскольку это контракт на 110 миллиардов долларов и 150 тысяч рабочих мест.

И такое решение было бы невыгодным. Трамп собрался посоветоваться со своей командой.

В то же время невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Белый дом.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. В четверг Washington Post сообщила, что Хашукджи был убит и расчленен.