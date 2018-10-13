Чиполина принес сборной Гибралтара первую в истории победу

Сборная Гибралтара по футболу в рамках третьего тура Лиги наций добилась исторического в своей истории достижения – первой победы в официальных поединках. Произошло это в выездной встрече со сборной Армении. Итоговый счет 1:0.

Гибралтарские футболисты праздновали успех в Ереване благодаря голу Джозефа Чиполины, который на 50-й минуте матча успешно реализовал пенальти. Ранее футболисты с Гибралтара проиграли все 23 предыдущие официальные встречи.