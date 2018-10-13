Тренер Турции Луческу: не расскажу рецепт победы над Россией

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу накануне встречи третьего тура Лиги наций против сборной России заявил, что не поделится рецептом победы над сборной России. Специалист также отметил сильные стороны российской команды.

"Сейчас у меня ест план, и вы увидите его по ходу игры. Рецепт победы над Россией даже если у меня и есть, то я его не скажу, — приводит слова румынского специалиста РИА Новости. – У нас новая команда и сменилось семь игроков. Я хочу дать время новичкам для адаптации. Завтрашний матч очень важен для нас, но Россия сильнее физически – она играет активнее и в совершенно ином стиле".

Напомним, что матч Россия – Турция пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Игра начнется в 19:00 по московскому времени.