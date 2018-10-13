Пожар в ангаре в городе Пушкин под Санкт-Петербургом ликвидирован

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили представители ГУ МЧС города.

Как уточняется, открытое горение по адресу Пушкинский район, город Пушкин, Восточный проезд, дом №18 было ликвидировано в 22:40.

Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров, передает РИА Новости.

В настоящее время поводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало.

В тушении пожара были задействованы 120 человек и более 30 единиц спецтехники.

Сообщение о ЧП поступило на пульт в 18:00 субботы, 13 октября. В 18:55 пожару присвоили повышенный ранг №2 (из пяти).