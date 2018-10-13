Нидерланды разгромили Германию в рекордном матче Йоахима Лева

В центральном матче дня футбольной Лиги наций сборная Нидерландов на своем поле в Амстердаме принимала грозную команду Германии. В рамках второго тура группы "А1" "оранжевые" праздновали успех над "бундестим" с разгромным счетом 3:0.

Первый мяч во встрече был забит на 30-й минуте. Голландцы подали угловой, в результате которого Райан Бабел нанес удар головой, но мяч угодил в перекладину, а оказавшийся первым на добивании Вирджил ван Дийк повторно и уже успешно поразил ворота Мануэля Нойера.

Упрочить свое преимущество представителям Нидерландов удалось уже в самой концовке матча, когда бывший спартаковец Квинси Промес прорвался по правому флангу, прострелил в центр штрафной, где Мемфис Депай издевательски расстрелял голкипера сборной Германии. Оформил же разгром "немецкой машины" перед самым финальным свистком Джорджиньо Вейналдум.

Одержав победу, "оранжевые" отправили Германию с одним очком на последнее место группы и явно подпортили настроение главному тренеру "бундестим" Йоахиму Леву, который в этом поединке стал рекордсменом сборной Германии по количеству матчей на посту тренера главной команды Германии (168).

После этого успеха Нидерланды набрали три очка и второе место в таблице. Лидером является Франция, в активе которой четыре очка.