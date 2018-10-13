На юге Сирии двое детей погибли и трое получили ранения, подорвавшись на минах

В Сирии двое детей погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва мин, которые были установлены террористами в поселках Шаджара и Эль-Газия в окрестностях провинциального центра Дераа на юге страны. Такие данные сообщает информационное агентство SANA.

Как уточняется, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России), в июле покинувшие этот район, после своего ухода оставили на обочинах дорог в сельской местности множество фугасов. Это было сделано, чтобы помешать налаживанию мирной жизни в провинции, освобожденной сирийской армией.

Террористы минировали дороги, постройки, сады, земельные участки в других районах Сирии (в частности, в Дейр-эз-Зоре, откуда чаще всего поступают сообщения о взрывах фугасов, оставленных боевиками). 11 октября там были ранены 12 человек, передает ТАСС.