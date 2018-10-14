Вернувшись из Турции, пастор Брансон помолился за Трампа

Из-под ареста вышел, домой прилетел, с президентом встретился. И все это меньше чем за 24 часа.

Эти сутки для пастора Эндрю Брансона, освобожденного в Турции, выдались по-настоящему насыщенными. После прибытия на родную землю первым делом пастор отправился к президенту, чтобы помолиться.

Дипломаты добивались освобождения пастора с ноября 2016 года, когда Брансона обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и террористами. Власти США неоднократно требовали освобождения пастора и даже наложили санкции на Турцию, напоминает телеканал "Россия 24".

12 октября суд приговорил Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить из-под стражи и снял запрет на выезд из страны. Американские СМИ при этом сообщили, что США готовы снять с Турции санкции.