Ураган и ливень обрушились на Барнаул

На Барнаул обрушились ливень и сильный ветер. Буйство стихии моментально попало в Сеть. На кадрах — десятки поваленных деревьев и поврежденные автомобили, на нескольких улицах ветром сдуло остановки, сломаны светофоры. Также известно, что некоторые дома остались без электричества.

В ночь на воскресенье, 14 октября, в регионе ожидаются настоящий снежный шторм и гололед, порывы ветра при этом могут достигать 25-30 метров в секунду.

Вместе с тем в западных районах Алтайского края до понедельника сохранится высокая пожароопасность, передает телеканал "Россия 24".