ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии: 13 человек пострадали

В Сортавальском районе Карелии 13 туристов получили травмы при съезде экскурсионного автобуса в кювет. О происшествии СМИ сообщили представители Единой дежурно-диспетчерской службы района.

Как уточняется, 13 октября в 19:40 по московскому времени микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 20 туристами ехал в город Сортавала из горного парка "Рускеала". Из-за густого тумана автобус на перекрестке съехал в кювет, но не перевернулся.

В результате аварии двух человек из 20 госпитализировали, 11 назначили амбулаторное лечение.

Врачи Сортавальской центральной районной больницы также подтвердили, что пострадали 13 туристов. Двое пострадавших – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном. Автобус – из Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Пресс-служба управления ГИБДД уточнила, что в момент ДТП водитель микроавтобуса был трезвый, все документы у него в порядке.