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Конфликт в Сирии 1 час назад

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14 октября 201801:28

ВВС международной коалиции уничтожили более 100 боевиков в Хаджине

фото: Владимир Григорьев

В субботу, 13 октября, авиация международной коалиции под руководством США нанесла 14 ударов по форпосту террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в Хаджине, расположенном на восточном берегу Евфрата. В результате авианалетов было ликвидировано по меньшей мере 105 террористов. Такие данные сообщает курдское информационное агентство Firat.

Как уточняется, самолеты коалиции оказывали поддержку формированиям "Сил демократической Сирии", наступающих на Хаджин.

Ранее о бомбардировке сообщало информационное агентство SANA. Со ссылкой на свидетельства очевидцев из числа местных жителей указывалось, что ВВС коалиции применяли боеприпасы с запрещенным белым фосфором. О пострадавших среди населения ничего не сообщалось, передает ТАСС.

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