Пять человек пострадали в результате аварии в Ленинградской области

В Ленинградской области в районе поселка Отрадное Кировского района пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате аварии, произошедшей вечером в субботу, 13 октября. О происшествии сообщили представители пресс-службы УГИБДД региона.

Как уточняется, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, столкнулся со скутером Yamaha, двигавшимся в попутном направлении. За рулем скутера находился подросток 2003 года рождения.

После столкновения автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и частично оказался в реке.

В результате аварии водитель скутера, водитель Renault и трое его пассажиров (мужчина 2000 года рождения и девушки 2001 года рождения) получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося, передает ТАСС.