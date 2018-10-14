США отвергают обвинения в применении в Сирии запрещенных боеприпасов

Соединенные Штаты Америки применяют только то вооружение, использование которого не противоречит международному праву военных конфликтов. Об этом СМИ заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, когда комментировал сообщения о применении ВВС международной коалиции по главе с США в Сирии боеприпасов с белым фосфором.

Как подчеркнул Робертсон, силы коалиции наносят только обоснованные удары по военным целям после проведения оценки с точки зрения военной необходимости, избирательности, пропорциональности и гуманности согласно требованиям международного гуманитарного права.

Робертсон отметил, что коалиция не будет обсуждать применение конкретных типов боеприпасов и вооружений при проведении операций. Но все оружейные системы, используемые США, оцениваются с правовой точки зрения в плане соответствия правилам ведения войны.

Ранее курдское агентство Firat сообщало, что авиация ВВС международной коалиции под руководством Соединенных Штатов нанесла 14 ударов по форпосту террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в Хаджине на восточном берегу Евфрата в субботу, 13 октября. По информации агентства, самолеты коалиции оказывали поддержку формированиям "Сил демократической Сирии", наступающих на этот населенный пункт.

По сообщениям очевидцев из числа местных жителей, при авиаударах коалиция применяла боеприпасы с запрещенным белым фосфором, напоминает ТАСС.

Согласно Третьему протоколу к Конвенции ООН по конкретным видам оружия 1980 года, зажигательное оружие нельзя использовать против гражданских лиц и применять его против военных объектов, находящихся в зоне сосредоточения гражданского населения.