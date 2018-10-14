Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 2091 человек

Официальный представитель провинции Центральный Сулавеси заявил, что число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове достигло 2091 человек. По его словам, в процессе разбора завалов спасатели обнаруживают погибших.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий, общее число раненных составляет более 10,6 тысяч человек. Состояние свыше 2,5 тысяч оценивается как тяжелое. Более 680 человек числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

В сентябре в индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. Позже было зафиксировано более 530 повторных толчков. Это привело к возникновению цунами, высота волн во время которого составляла до 7 метров.