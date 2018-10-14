В Нигерии 24 человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе

Число жертв взрыва и последующего пожара на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 24 человек. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на местную полицию. Ранее СМИ писали о 19 погибших.

Как уточняется, инцидент произошел в штате Абия на юго-востоке страны 12 октября. По словам главы полиции штата Энтони Огбизи, причиной взрыва могла стать утечка на отрезке нефтепровода, где в это время проводились ремонтные работы.

В Нигерии случаи взрывов на нефтепроводе нередки, передает ТАСС. часто к ним приводят действия местных жителей, пытающихся похитить нефть из трубы. В мае 2006 года жертвами взрыва на нефтепроводе к востоку от Лагоса стали порядка 150 человек.