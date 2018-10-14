Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли, восемь пострадали

В городе Шаньтоу (южная провинция Гуандун, Китай) в результате пожара в клубе для игры в китайские шашки пять человек погибли, еще восемь пострадали. Такие данные появились в заявлении правительства городского района Цзиньпин, опубликованном в воскресенье, 14 октября.

В результате предварительного расследования, которое проводило местное Управление общественной безопасности, удалось установить, что причиной пожара стал поджог. Двери загоревшегося игорного заведения, которое располагалось на первом этаже жилого дома, оказались запертыми. Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем, но к этому времени пять человек уже погибли. Восемь пострадавших были доставлены в больницу, передает ТАСС.

По данным источников в местном правительстве, предположительно, сам поджигатель находится среди пострадавших.