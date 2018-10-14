Экс-министр труда Саратовской области получала ежегодную матпомощь от государства

Наталья Соколова, экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области, получала ежегодную материальную помощь от государства.

Соколовой полагалась выплата денежного вознаграждения в двукратном размере, сообщает газета "Известия". В период с 2013 по 2017 годы Министерство труда России выплачивало чиновнице по 200 тысяч рублей в год. Эта сумма включена в декларацию о доходах, по которой Соколова заработала за год 2 миллиона 296 тысяч рублей.

Аналогичные выплаты полагаются также другим чиновникам. Размер вознаграждения зависит от занимаемой должности.

Скандал в правительстве Саратовской области разгорелся после того, как в YouTube появился видеоролик, в котором Соколова рассказывает, что могла бы уложиться в прожиточный минимум в размере 3,5 тысячи рублей.

12 октября текущего года пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова сообщила, что министра отправили в отставку.