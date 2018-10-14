Оппозиционер Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста

Алексей Навальный после 20 суток административного ареста покинул спецприемник в Москве. Об этом СМИ сообщили представители штаба оппозиционера.

24 сентября текущего года Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния"). Ему назначили наказание в виде 20 суток административного ареста, напоминает агентство "Интерфакс".

Алексея Навального задержали 24 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу.

По данным правоохранителей, Навальный через Интернет призывал граждан принять участие в несанкционированном митинге. Также из-за его действий в ходе акции был причинен вред двум полицейским и ущерб патрульной машине.

Оппозиционер не признает своей вины и отмечает, что данный административный материал составлен, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное дело по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").