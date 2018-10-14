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14 октября 201806:07

В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Каллум"

Global Look Press

В Великобритании не менее трех человек погибли в результате непогоды, вызванной штормом "Каллум". Такие данные сообщило издание The Sun.

Как уточняется, 13 октября мужчина погиб рядом с населенным пунктом Кумдуад на западе Уэльса. Ранее еще один человек утонул у побережья города Брайтон в графстве Восточный Суссекс. Спасатели смогли вытащить из воды мужчину и женщину, которые, прогуливаясь по гавани города Пенарт в Уэльсе, упали в воду во время непогоды. Пара была госпитализирована. Позднее мужчина скончался в больнице, передает ТАСС.

Больше всего от шторма пострадала западная часть страны – там реки вышли из берегов, а часть домов осталась без электричества. На юго-западе Англии и в Уэльсе из-за оползней и упавших деревьев поезда следуют с опозданием.

По прогнозам синоптиков, на юго-западе Великобритании дожди продолжатся утром в воскресенье, 14 октября. К полудню непогода переместится в восточный и юго-восточный регионы страны.

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