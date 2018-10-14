Bellator MMA. Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена

В американском местечке Юниондэйл состоялся турнир одного из ведущих промоушенов по смешанным единоборствам Bellator 208. Главным поединком его стала встреча тяжеловесов Федора Емельяненко и Чейла Соннена. Россиянин нокаутировал соперника за несколько секунд до конца первого раунда.

Емельяненко вышел в финал турнира лиги Bellator в супертяжелом весе и в финале теперь встретится с Райаном Бэйдером, который несколько дне назад победил Мэтта Митриона. Наш боец доминировал в бою с Сонненом, несколько раз отправляя 40-летнего соперника на помост, но американец долго держал удар. Ключевым стал момент, когда, казалось, Чел перехватил инициативу в партере, но Федор выкрутился из ситуации и затем добил конкурента ударами руками.

В этот же вечер в схватке российских средневесов Анатолий Токов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей нокаутом. Это третье подряд поражение Шлеменко. В рамках основного карда турнира Бен Хендерсон победил Саада Авада решением судей, а Чейк Конго победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде.