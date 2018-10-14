Кучеров и Сергачев помогли "Тампе-Бэй" разгромить "Коламбус"

За океаном состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей российские легионеры "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев поспособствовали разгрому "Коламбус Блю Джекетс" со счётом 8:2.



Кучеров стал автором двух набранных очков по системе "гол+пас" — на его счету одна за брошенная шайба и результативная передача, а Сергачев отметился двумя голевыми пасами. Кроме того, отметим вратаря "молний" Андрея Василевского, который отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.



В составе "жакетов" сыграли два россиянина: Артемий Панарин, у которого не получилось отличиться результативными действиями, и голкипер Сергей Бобровский — ему удалось отбить 23 броска из 31-го.