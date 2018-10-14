Порошенко рассказал о трех украинских брендах, больше всего раздражающих Москву

На встрече с военными президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три украинских бренда, от которых Москву "корчит больше всего".

Порошенко пояснил, что это Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины и Украинская автокефальная церковь. По поводу автокефалии Кремль даже собирал Совет безопасности – обсуждали, "как защищать их пятую колонну внутри нашего государства".

13 октября в средствах массовой информации появилось распоряжение, в котором говорится, что чиновники Украины с помощью административного ресурса решили собрать верующих на молебен за автокефалию. Таким образом планируется выполнение поручения Киевской областной государственной организации касательно "надлежащей организации молебна за Украину", — цитирует слова Порошенко Lenta.ru.

Молебен за автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата пройдет на Софийской площади в Киеве 14 октября.