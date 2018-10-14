Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера-младшего: Флойд, а почему бы и нет?

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мэйвезеру-младшему с предложением провести совместный очный поединок.

"Флойд, вперед! Я готов выйти с тобой на бой, — заявил Нурмагомедов в Instagram менеджера Дехуана Блэйка. – Мы оба никогда не проигрывали: 50-0 против 27:0. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король и это я. Мне удалось свалить Макгрегора, а ему нет. И я сделал это достаточно легко".

Напомним, что Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата, в четвертом раунде боя применив в отношении ирландца Конора Макгрегора удушающий прием.

Ранее Нурмагомедову поступали предложения от рестлинг-проушена WWE, а также рэпера 50 Cent, который попытался соблазнить россиянина двумя миллионами долларов за бой в Bellator.