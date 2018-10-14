В Дагестане задержан хозяин магазина, где избили активистов "Трезвой России"

Конфликт активистов федерального проекта "Трезвая Россия" с продавцами одного из магазинов в Дагестане стал основанием для возбуждения уголовного дела против хозяина торговой точки. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Хозяин магазина, расположенного на федеральной автодороге "Кавказ" на территории села Тухчар Новолакского района, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Кроме того, на хозяина магазина как на юридическое лицо составлен административный протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Штраф по нему составляет от 100 до 300 тысяч рублей, передает ТАСС.

Накануне руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев потребовал наказать продавцов алкоголя, избивших активистов проекта во время рейда в Дагестане. Там участники проекта выявили склад контрафактного алкоголя в одном из магазинов. В ходе осмотра на них накинулись продавцы, в результате активисты получили тяжелые травмы и были отправлены в больницу.