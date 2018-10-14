В Индии растет число больных лихорадкой Зика. В штате Раджастан уже подтвержден диагноз у 51 человека, а еще 30 проходят обследование. Большинство больных живут в одном районе города Джайпура, пишет РИА Новости. К сожалению, среди заразившихся - 11 беременных.

Вирус Зика распространяется среди обезьян, а людям он передается через комаров. У беременных вирус приводит к микроцефалии плода с потенциальными тяжелыми поражениями. Специальных лекарств против болезни пока не разработано.