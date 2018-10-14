На православном кладбище в Форт-Россе открыли большой поклонный крест

Большой поклонный крест открыли на православном кладбище в Форт-Россе губернатор штата Калифорния Джерри Браун и посол России в США Анатолий Антонов. Чин освящения креста совершил епископ Сиэтлийский Феодосий.

Бывшее русское поселение и крепость Форт-Росс на Тихоокеанском побережье США в настоящий момент имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Крепость была основана в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым и до 13 августа 1812 года носила название Форт Румянцева. Затем, получив официальное название Форт-Росс, крепость стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания.

По словам губернатора Калифорнии Джерри Брауна, он рад принять в своем штате посла Антонова и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, также присутствовавшего на церемонии. Присутствие американских и российских политиков на мероприятии губернатор назвал хорошим знаком, передает ТАСС.

California’s Governor Brown at the unveiling and blessing of a memorial cross at Fort Ross Orthodox Cemetery in California

"We have American politicians and we’ve got Russian politicians... that’s a good sign, but don’t tell anyone in Washington. Things are really happening here” pic.twitter.com/FcDCY2nTAA — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 14 октября 2018 г.

Посол Анатолий Антонов поблагодарил за помощь в уходе за кладбищем организации российских соотечественников в Калифорнии, служителей местных православных храмов, активистов, волонтеров, археологов, сотрудников парков штата и руководство неправительственной организации "Общество по сохранению Форта Росс".

По словам Антонова, сохранение памяти об общих вехах истории России и США "всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания", и в России рассчитывают, что так будет и впредь.

В разговоре с журналистами российский посол отметил благоприятную атмосферу в Калифорнии, где, в отличие от американской столицы, у многих вызывает недоумение стремительное ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Атмосфера здесь, в Калифорнии, совсем иная, чем в Вашингтоне, — сказал Антонов. — Такое ощущение, что в некоторых зданиях в Вашингтоне воздух отравлен русофобией. Здесь и дышится по-другому и люди другие. Я встречался со многими друзьями здесь, и они не понимают, что происходит в Вашингтоне, не понимают, почему российско-американские отношения находятся на столь низком уровне".