На православном кладбище в Форт-Россе открыли большой поклонный крест

Большой поклонный крест открыли на православном кладбище в Форт-Россе губернатор штата Калифорния Джерри Браун и посол России в США Анатолий Антонов. Чин освящения креста совершил епископ Сиэтлийский Феодосий.

Бывшее русское поселение и крепость Форт-Росс на Тихоокеанском побережье США в настоящий момент имеет статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности. Крепость была основана в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьмы Вологодской губернии Иваном Кусковым и до 13 августа 1812 года носила название Форт Румянцева. Затем, получив официальное название Форт-Росс, крепость стала самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски продуктами питания.

По словам губернатора Калифорнии Джерри Брауна, он рад принять в своем штате посла Антонова и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, также присутствовавшего на церемонии. Присутствие американских и российских политиков на мероприятии губернатор назвал хорошим знаком, передает ТАСС.

California’s Governor Brown at the unveiling and blessing of a memorial cross at Fort Ross Orthodox Cemetery in California

"We have American politicians and we’ve got Russian politicians... that’s a good sign, but don’t tell anyone in Washington. Things are really happening here” pic.twitter.com/FcDCY2nTAA