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14 октября 201810:12

Авария с участием российского бойца ММА в США попала на видео

Youtube/This is MMA

Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, было снято на видео – в момент столкновения спортсмен общался с подписчиками в прямом эфире через Instagram.

 

Как сообщалось ранее, сам Харитонов находился на пассажирском сидении и не управлял автомобилем, в который, по его словам, "въехали пьяные отморозки".

В результате инцидента боец, одержавший в боях по версии ММА 28 побед при шести поражениях, не пострадал.

Позднее Харитонов сказал, что не видит у американца Чейла Соннена шансов на победу в бою с россиянином Федором Емельяненко. Его прогноз оказался верным – россиянин нокаутировал соперника за несколько секунд до конца первого раунда боя, начавшегося вечером в субботу, 13 октября в 21:00 по восточному времени США.

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