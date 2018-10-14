Авария с участием российского бойца ММА в США попала на видео

Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, было снято на видео – в момент столкновения спортсмен общался с подписчиками в прямом эфире через Instagram.

Как сообщалось ранее, сам Харитонов находился на пассажирском сидении и не управлял автомобилем, в который, по его словам, "въехали пьяные отморозки".

В результате инцидента боец, одержавший в боях по версии ММА 28 побед при шести поражениях, не пострадал.

Позднее Харитонов сказал, что не видит у американца Чейла Соннена шансов на победу в бою с россиянином Федором Емельяненко. Его прогноз оказался верным – россиянин нокаутировал соперника за несколько секунд до конца первого раунда боя, начавшегося вечером в субботу, 13 октября в 21:00 по восточному времени США.