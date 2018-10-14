Юношеская Олимпиада: россияне пополнили копилку сборной еще тремя медалями

Российские спортсмены завоевали три медали в седьмой соревновательный день Юношеских Олимпийских игр, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айресе. Копилка сборной России пополнилась одной золотой, серебряной и бронзовой медалями.

Награду высшего достоинства завоевала гимнастка Ксения Клименко, которая первенствовала в упражнениях на брусьях. Остальные две медали выиграл еще один представитель гимнастики Сергей Найдин, который стал серебряным призером в вольных упражнениях, а бронзу завоевал в упражнениях на коне.

Таким образом, после седьмого дня соревнований сборная России продолжает уверенно лидировать в неофициальном общекомандном зачете, имея в своем активе 37 медалей: 22 золота, 9 серебряных и 6 бронзовых.